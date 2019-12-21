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21 декабря • обновлено в 06:12
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До +14! В Украину ворвется новая волна потепления

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В Украину в субботу, 21 декабря, придет потепление. В южных регионах страны температура достигнет +14 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В то же время на востоке страны ночью ожидаются заморозки до -4 градусов.

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На западе Украины будет до +10 градусов, здесь пройдет небольшой дождь. В центре ожидается до +9 градусов. На востоке днем до +6. На юге Украины, в Одесской и Николаевской областях, будет до +12, а в Крыму до +14 градусов.

В Киеве в этот день температура воздуха достигнет +9 градусов, осадков не предвидится.

До +14! В Украину ворвется новая волна потепления

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Днепропетровщине природа "дала сбой" из-за аномальной погоды. Здесь появились грибы и расцвели цветы.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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