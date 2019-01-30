До +14: синоптик уточнила "весенний" прогноз по Украине

На территории Украины в четверг, 31 января, ожидается оттепель, туманная морось, дождь, мокрый снег и плюсовая температура воздуха.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко в Facеbook, осадки прогнозируются практически повсеместно, кроме восточной части, однако будут преимущественно небольшие.

На востоке и западе температура воздуха составит ближайшей ночью 0-3 градуса мороза, днем около нуля.

В целом ночью предполагается около нуля, днем 1 + 4 градуса, на юге + 4 + 9, в Крыму до + 10 + 14 градусов.

В Киеве 31 января облачно, сыро, туманы, морось, дождь. Ночью и днем температура воздуха одинаковая 0 +2 градуса.

Диденко отметила, что теплая погода продлится до конца следующей недели. По предварительным прогнозам, похолодание придет с 8 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, в Украину в феврале придет настоящая зима с сильными морозами, в северных областях температура местами опустится до -30.

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