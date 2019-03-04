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До +14 и снег: синоптики дали противоречивый прогноз погоды в Украине

229.1тЧитать материал на украинском

В Украине в понедельник, 4 марта, ожидается дождливая, но теплая погода. Теплее всего в этот день будет на западе страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Так, на Прикарпатье и Закарпатье ожидается до +14 градусов, однако и здесь не обойдется без осадков.

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Морозы до -14: синоптик дала точный прогноз погоды в Украине

В центре Украины будет до +10, на юге страны до +8, а на востоке температура воздуха не превысит +6 градусов. При этом в центре ожидаются сильные ливни, а в Харькове, Сумах, Луганске и Донецке — сильный мокрый снег.

Тем временем на курортах Египта до +24 тепла. В Турции пока лишь до +17.

До +14 и снег: синоптики дали противоречивый прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские синоптики пообещали теплую весну, которая удивит рекордной жарой и резкими перепадами температуры.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Wertz Joyce
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