До +14 и снег: синоптики дали противоречивый прогноз погоды в Украине

В Украине в понедельник, 4 марта, ожидается дождливая, но теплая погода. Теплее всего в этот день будет на западе страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Так, на Прикарпатье и Закарпатье ожидается до +14 градусов, однако и здесь не обойдется без осадков.

В центре Украины будет до +10, на юге страны до +8, а на востоке температура воздуха не превысит +6 градусов. При этом в центре ожидаются сильные ливни, а в Харькове, Сумах, Луганске и Донецке — сильный мокрый снег.

Тем временем на курортах Египта до +24 тепла. В Турции пока лишь до +17.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские синоптики пообещали теплую весну, которая удивит рекордной жарой и резкими перепадами температуры.

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