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31 января • обновлено в 09:00
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До +13: в Украину ворвется настоящая весна

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На выходных, 1 и 2 февраля, в Украину ворвется настоящая весна. Температура воздуха достигнет аномальных для зимы +13 градусов.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. При этом с потеплением в Украину придет и сильный ветер .

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"В субботу-воскресенье можно будет почувствовать весну, будет пахнуть как первый нежно-розовый гиацинт. 1 февраля ожидается днем до +4…+10 градусов. 2 февраля – до +7…+13 градусов", – сообщила синоптик.

В Киеве в субботу до +5 градусов, в воскресенье до +7 градусов. При этом в Украине пройдут дожди и усилится ветер.

До +13: в Украину ворвется настоящая весна
До +13: в Украину ворвется настоящая весна

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 31 января, погоду в Украине будет определять так называемый парад атмосферных фронтов, из-за чего на большей части территории страны пройдут дожди и мокрый снег.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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