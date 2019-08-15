До +13, проливные дожди и грозы: выяснилось, где в Украине разбушуется буря

В четверг, 15 августа, на северо-западе Украины существенно похолодает, на остальной территории по-прежнему будет сухо и жарко.

В западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях кратковременные дожди, грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью ожидается 13-18°, днем 17-22°, в Винницкой и Киевской областях 22-27°.

Буря в Украине Иллюстрация

На остальной территории без осадков; ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, в Черниговской области 24-29°.

В Киеве 15 августа будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточняли, что после праздника Маковея 14 августа погода в Украине будет сложной на протяжении всей недели, до 17-18 августа.

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