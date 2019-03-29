До +12: синоптики сообщили о резком потеплении в Украине

Погода в Украине в пятницу, 29 марта, начнет улучшаться, температура воздуха местами повысится до +12 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Отмечается, что в последний рабочий день недели в Украине без осадков, лишь в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь.
Температура ночью от +2 градусов до -3 мороза, днем +7-12 тепла, в восточной части и в Карпатах ночью 0-5 мороза, днем +4-9 градусов.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, четырех месяцев.
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