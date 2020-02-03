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3 февраля • обновлено в 05:52
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До +12! Синоптики дали весенний прогноз погоды в Украине

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В понедельник, 3 февраля, в Украине ожидается теплая, как для февраля погода. Температура воздуха на юге страны достигнет +12 градусов.

При этом по всей территории страны, кроме Сум и Чернигова, ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Также по всей территории страны объявлен I желтый уровень опасности из-за сильного ветра, порывы которого достигнут 20 м/с. На западе Украины ожидаются дожди, температура достигнет +8 градусов. В центре будет до +7, также дождливо. На востоке Украины сильный дождь, температура воздуха достигнет +5…+7 градусов.

В южных регионах Украины +10…+12, пройдут дожди. В Киеве в понедельник до +7 градусов, дождь.

До +12! Синоптики дали весенний прогноз погоды в Украине
До +12! Синоптики дали весенний прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прослеживаются аномальные климатических изменения, которые несут много угроз для населения.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
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