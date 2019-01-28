До +12! Синоптик предупредила о резком потеплении в Украине

В Украину 29 января ворвется мощная оттепель. На юге ожидается вплоть до 12 градусов тепла.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. На севере и в центральных областях будут идти дожди и мокрый снег.

"К нам идет мощная оттепель! Уже во вторник в большинстве областей Украины температура воздуха составит 0…+4 градуса, на юге +4…+9 градусов, в Крыму до +12 градусов. На Сумщине, Харьковщине, Луганской, Донецкой побудет 0…3 градусов мороза", — сообщила Диденко.

В Киеве 29 января ожидается дождь, мокрый снег и +3 градуса.

"Это тепло, которое надвигается, продлится долго — до конца января и в начале февраля", —добавила Диденко.

Оттепель cz.wallpapers-fenix.eu

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован прогноз погоды в Украине на февраль. Украинцев ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!