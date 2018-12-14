До -11! Украину вот-вот скуют морозы

В Украине после потепления вновь ударят морозы. Так в День святого Николая — 19 декабря — ожидается до -11 градусов мороза.

Об этом сообщает ТСН. Новое похолодание начнется уже в ближайшие дни. Медики советуют готовиться к морозам и сообщают, что лишь за день 13 человек пострадали от переохлаждения в Украине.

"Когда есть переохлаждение или человек чувствует, что есть поражения конечностей, пальцев – ни в коем случае нельзя под горячую воду руки опускать, надо согревать их сухим теплом. В частности, обмотать шарфом или какой-то другой одеждой и согревать таким образом", - говорит врач Андрей Жирунов. Он посоветовал в случае переохлаждения обязательно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, 14 декабря, в Украине опять ожидаются снегопады, немного потеплеет.

Только в восточных областях и Приазовье, днем и на юге страны без существенных осадков.

Тем временем, на курортах Египта в это время сохраняется тепло. В Хургаде 14 декабря днем ожидается температура на уровне +21...22, вода прогреется до +19...20.

В Шарм-эль-Шейхе будет немного теплее — до +24, в Каире и Сафаге — до +23.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие дни сохранится облачная погода, местами пройдет снег. 15 декабря днем ​​в Карпатском регионе мокрый снег, на остальной территории — без существенных осадков.

Ранее синоптики прогнозировали, что в декабре 2019 года температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.