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До +11: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

2.3т Читать материал на украинском

В Украине в четверг, 1 августа, с севера Европы распространится довольно прохладный и в основном сухой воздух, поэтому температура снизится.

Особенно это будет заметно в северных и северо-восточных областях, сообщает Укргидрометцентр. На юге теплая погода сохранится.

Так, на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области кратковременные дожди, грозы, в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории – без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-24°; в южной части и Закарпатье ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 25-30°.

Новости
Август в Украине начнется с похолодания: прогноз погоды от ObozTV

Похолодание в Украине

Похолодание в Украине

Иллюстративное фото

В Киеве 1 августа – без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 18-20°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали подробный прогноз погоды на август 2019 года в Украине. Средняя месячная температура предполагается 19-24°, в горных районах 16-18°, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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