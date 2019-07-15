До +10: синоптики предупредили о новом похолодании в Украине

В понедельник, 15 июля, по всей Украине, за исключением восточной части страны, ожидаются дожди с грозами, а температура в отдельных регионах опустится до +10.
Без осадков неделя начнется только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, передает Укргидрометцентр.
Ночью ожидается +10-13 на западе, севере и в центре. +12-14 будет на востоке, 14-16 градусов тепла в южных областях и +16-18 в Крыму.
КиевПравда
Днем 19-22 градусов тепла синоптики прогнозируют на западе, +21-24 на севере и в центре, 23-25 градусов тепла на востоке и +24-26 в южных областях.
Погода 15 июля
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Осадки будут сопровождаться сильными порывами ветра — до 10 метров в секунду.
В Киеве 15 июля пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что адской жары в июле текущего года украинцы уже не увидят, хотя дожди временно прекратятся.
По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге – до 15 августа.
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