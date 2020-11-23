До +10: синоптик назвал дату потепления в Украине

Потепление в Украине начнется с 26 ноября. В отдельных регионах воздух будет прогреваться до +10 градусов.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал синоптик Роман Мурмыло. "В ближайшие 5 дней в различных областях в отдельные часы мы будем наблюдать мокрый снег и дождь. Температура ночью будет около нуля, от 4 градусов мороза до 2-3 градусов тепла, а в дневные часы от 0 до 5 градусов тепла", – сообщил он.

С четверга, 26 ноября, до конца месяца осадков не ожидается. Температура воздуха ночью также будет колебаться около нуля – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, "с постепенным повышением дневной температуры до +1... +7 градусов, а на западе и юге страны даже до +10 градусов", – сказал синоптик.

Преимущественно плюсовая температура в дневные часы ожидается и в начале декабря, уточнил он.

Синоптик добавил, что "предзимье в Украине всегда отмечено переменчивым характером погоды – мокрый снег и дождь, температура ночью минус, днем плюс".

Как писал OBOZREVATEL, Украинский гидрометцентр озвучил прогноз погоды на ближайшие выходные, 21-22 ноября.