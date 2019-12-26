До +10 и дожди: синоптики дали аномально теплый прогноз на январь-2020

В январе-2020 года в Украине ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря, поэтому ожидается теплая погода.

Дожди будут идти намного чаще, чем падать снег, пишет Meteoprog. Отмечается, что первый месяц нового года может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

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Погода в январе 2020 Иллюстрация

Ожидается, что теплые воздушные массы будут поступать из южной Европы, а также Атлантического океана, поэтому увеличится количество теплых дней.

"Атлантика может быть очень активной в январе, поэтому возможна миграция циклонов с запада на восток. Области низкого стояния барометра принесут значительную облачность и осадки мокрого снега с дождем. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы", – говорится в сообщении.

Теплые периоды могут измениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами, но они не станут рекордными, заверили метеорологи.

Какой будет погода на Новый год-2020

Согласно предварительным прогнозам, в начале 2020 года украинцам следует ожидать переменную погоду – до 31 декабря в стране похолодает, а уже с 1 января снова придет потепление.

Отмечается, что в первую неделю января 2020 года температура будет колебаться от -2 до +2 градусов. При этом возможны небольшие снегопады.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Новый год-2020 будет морозно, однако осадков не ожидается.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко заявила, что на Новый год в Украине, с 31 грудня на 1 января, прогнозируют начало очередной волны потепления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 26 декабря, в Украине ожидается дождливая, но теплая погода. При этом в Карпатах прогнозируют снег.

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