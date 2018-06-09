Новый главарь "ДНР": Селезнев сообщил, чем Захарченко насолил Кремлю

Возможная замена председателя так называемой "ДНР" Александра Захарченко может произойти из-за конфликта интересов с кремлевскими кураторами.

В комментарии OBOZREVATEL экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев отметил что достоверно неизвестно с чем связаны последние события относительно достаточно нестабильного состояния Захарченко, однако выразил свое предположение.

"Все хорошо понимают, что в процессе отжима имущества на оккупированных территориях, оккупанты не гнушаются ничем. И безусловно, их нынешний гауляйтер, господин Захарченко, использует все методы и рычаги влияния для того, чтобы достичь тех задач, которые перед ним стоят. И безусловно в этом процессе конфискации имущества и состояния, он не забывает о себе. Возможно и есть какой-то конфликт интересов именно в формате: между кремлевскими кураторами самопровозглашенных республик и гауляйтерами, которые непосредственно эти все процессы на местах возглавляют ", - считает он.

Относительно того, чего ждать Украине после смены главы непризнанной "республики", то по мнению военного эксперта, риторика никоим образом не изменится, ведь все решения идут от Кремля.

"Что касается марионеток, которые возглавляют фейковые государственные образования "Л/ДНР", то они полностью зависят от воли своих кремлевских кураторов. Поэтому сегодня это может быть Захарченко, а завтра Пушилин, а послезавтра кто-либо из тех, кто будет абсолютно лояльным, абсолютно подчинен российской оккупационной власти. Поэтому принципиальных различий в тактике и политике этих квазигосударств не будет, ведь не они решают каким образом будет развиваться временно оккупированные территории", - говорит Селезнев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в случае наступления Вооруженных сил Украины на Донбассе их ждет повторение Иловайского и Дебальцевского котлов.