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25 марта • обновлено в 16:04
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"ДНР" решила повесить убийство Моторолы на Порошенко

2.3т
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Так называемая генеральная прокуратура группировки "ДНР" возбудила "уголовное дело" в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства одного из лидеров террористов Арсена Павлова с позывным "Моторола".

Об этом сообщается на сайте "генпрокуратуры". По их версии, Порошенко, будучи президентом Украины, утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова.

Отмечается, что пятый президент объявлен в розыск, ему "избрана мера пресечения" в виде содержания под стражей.

"ДНР" решила повесить убийство Моторолы на Порошенко

"ДНР" решила повесить убийство Моторолы на Порошенко

Уточняется, что "уголовное дело" было возбуждено в феврале 2020 года по части 4 статьи 230 "уголовного кодекса ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Моторолы стало известно 16 октября. Его взорвали в лифте собственного дома в Донецке.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
ДНР
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Махно Володимир
Махно Володимир
хахах..какие то приматы угрожают Пороху???!!! большего идиоизма я не слышал! Порох это не ЗЕленая шмаркля, может и в пыль стереть! Лично я за Пороха, нас много, в ВСУ!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Сначала вешают обвинение, потом самого бухозавра
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Сорок душ посменно воют, раскалились добела. Вот как сильно беспокоят Украинские дела, Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
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