Так называемая генеральная прокуратура группировки "ДНР" возбудила "уголовное дело" в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства одного из лидеров террористов Арсена Павлова с позывным "Моторола".

Об этом сообщается на сайте "генпрокуратуры". По их версии, Порошенко, будучи президентом Украины, утвердил приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план убийства Павлова.

Отмечается, что пятый президент объявлен в розыск, ему "избрана мера пресечения" в виде содержания под стражей.

"ДНР" решила повесить убийство Моторолы на Порошенко

Уточняется, что "уголовное дело" было возбуждено в феврале 2020 года по части 4 статьи 230 "уголовного кодекса ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Моторолы стало известно 16 октября. Его взорвали в лифте собственного дома в Донецке.

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