"ДНР" причудился адский обстрел ВСУ: говорят о раненых мирных жителях

Российские террористы на Донбассе беспочвенно обвинили украинских защитников в обстреле жилих районов временно оккупированной Горловки из 122-мм артиллерии.

В подконтрольных "ДНР" СМИ говорится о якобы ранении в результате обстрела трех местных жителей, среди которых 14-летний подросток.

Террорист "ДНР" "24 канал"

Также террористы заявили о повреждении трех домов в районе шахты им. Гагарина.

Как писал OBOZREVATEL, за период с 6 по 12 марта в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 50 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Погибло четверо украинских военнослужащих, ранения получили 22 бойца.

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