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14 марта • обновлено в 10:43
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"ДНР" причудился адский обстрел ВСУ: говорят о раненых мирных жителях

2.2т
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Российские террористы на Донбассе беспочвенно обвинили украинских защитников в обстреле жилих районов временно оккупированной Горловки из 122-мм артиллерии.

В подконтрольных "ДНР" СМИ говорится о якобы ранении в результате обстрела трех местных жителей, среди которых 14-летний подросток.

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

"24 канал"

Также террористы заявили о повреждении трех домов в районе шахты им. Гагарина.

Как писал OBOZREVATEL, за период с 6 по 12 марта в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 50 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Погибло четверо украинских военнослужащих, ранения получили 22 бойца.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины террористы "ДНР" Донбасс
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Дудко Олег
Дудко Олег
Даже согласно бр.ех.лив.ому обозу, ВСУ уб.ив.ает мирных жителей, а ополченцы военных.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Обоз как-то вяло отбрехивается. Видимо даже там понимают, что каратели убивают мирных жителей.
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