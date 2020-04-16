"ДНР" показала освобожденных украинцев: первое фото

Глеб Иванов Общество 10:20, 16.04.2020 Обновлено: 10:28, 16.04.2020

В сети появилось первое фото украинцев, которых непризнанная республика "ДНР" передала Украине в рамках обмена пленными 16 апреля.

Фото было опубликовано на пропагандистском Telegram-канале "Зрада чи Перемога". Отметим, что террористы передают Украине 9 человек.

Процедура обмена началась утром 16 апреля. По состоянию на 10:00 завершился первый этап у оккупированной Горловки. OBOZREVATEL следит за тем, что происходит в режиме онлайн.

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Telegram/Зрада чи Перемога
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