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16 апреля • обновлено в 10:28
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"ДНР" показала освобожденных украинцев: первое фото

1.2т
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В сети появилось первое фото украинцев, которых непризнанная республика "ДНР" передала Украине в рамках обмена пленными 16 апреля.

Фото было опубликовано на пропагандистском Telegram-канале "Зрада чи Перемога". Отметим, что террористы передают Украине 9 человек.

Процедура обмена началась утром 16 апреля. По состоянию на 10:00 завершился первый этап у оккупированной Горловки. OBOZREVATEL следит за тем, что происходит в режиме онлайн.

Новость дополняется ..

"ДНР" показала освобожденных украинцев: первое фото

Telegram/Зрада чи Перемога

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Автор
Глеб Иванов
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну скоро ждем третью часть акуительных историй)
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