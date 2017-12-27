"ДНР" не враг? Сеть разозлил инцидент в Запорожье

В Запорожье продают сигареты с акцизом террористической группировки "ДНР".
Об этом сообщила на своей странице в Facebook местная жительница Елена Львова.
"Вот такие сигареты можно достать у нас в Запорожье. К сожалению, верхняя часть акцизки не сохранилась. Узнаете, чей герб? Кто не знает – "ДНР", - написала она.
Сеть возмутили поставки товара с оккупированной территории. Покупателю предложили обратиться в СБУ.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в "ДНР" начали охоту на обладателей украинских паспортов.