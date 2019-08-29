А как же "Новороссия"? "ДНР" и "ЛНР" внезапно признали себя Украиной

Большинство жителей Донбасса заявили, что считают террористические "ДНР" и "ЛНР" частью Украины. Примечательно, что такое мнение выразили как жители свободных территорий, так и временно оккупированных.

Об этом говорится в опросе общественного мнения, который был проведен берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) с февраля по март 2019 года.

Согласно его результатам, 54,5% жителей псевдореспублик считают эти земли частью украинской территории. Из них 31% хотел бы автономии в составе Украины, а 23,5% высказались за возвращение в качестве Донецкой и Луганской областей.

Что касается мирных территорий Донбасса, то там более 95% жителей считают "ДНР" и "ЛНР" украинскими.

"ДНР" и "ЛНР" признали себя Украиной LB.ua

На новость об активной поддержке Украины во временно оккупированных частях Донбасса отреагировал украинский журналист Денис Казанский. Он обратил внимание на тот факт, что материалы с посылом "Донбасс – это Украина" начали появляться даже в российских СМИ.

"Российским СМИ теперь приказано считать ОРДЛО Украиной. И вот уже "русский Донбасс" легким движением руки превращается в украинский. Все по Оруэллу. Сначала "Донбасс – это Новороссия", теперь "Донбасс всегда был Украиной", – с сарказмом прокомментировал он смену риторики на временно оккупированных территориях на своей странице в Twitter.

Российским СМИ теперь приказано считать ОРДЛО Украиной. И вот уже "русский Донбасс" легким движением руки превращается в украинский.



Все по Оруэллу. Сначала "Донбасс - это Новороссия", теперь "Донбасс всегда был Украиной". pic.twitter.com/9UTzcLE5Zu — Денис Казанський (@den_kazansky) 29 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента России Владиславом Сурковым, которого называют автором войны на Донбассе. Целью их визита может быть слив региона назад Украине.

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