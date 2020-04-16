"ДНР" доставила пленных на место обмена: все подробности

Террористическая "ДНР" доставила к контрольно-пропускному пункту "Горловка", где 16 апреля должен пройти обмен пленными с Украиной, автобус с участниками процесса.

Об этом сообщают ресурсы сепаратистов. Сопровождает узников террористов "полиция республики".

По предварительным данным, обмен должен стартовать в 8:00. Участники приступили к процессу дактилоскопии.

"ДНР" доставила пленных на место обмена (иллюстрация) Сегодня

Подтверждения украинской стороны пока нет.

По данным террористов, представители "силовых ведомств" и ОБСЕ уже прибыли на место передачи пленных.

"СМИ" сепаратистов

"СМИ" сепаратистов

"СМИ" сепаратистов

"СМИ" сепаратистов

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Украины в ТКГ Богдан Бондарь подтвердил, что обмен действительно планируется на 16 апреля.

Также появился список из более 30 украинцев, которые находятся в плену у боевиков. Среди них есть военнослужащие.

Напомним, что днем 15 апреля в Офисе президента сообщили об очередном этапе взаимного освобождения пленных: идут последние согласования по списку и по логистике.