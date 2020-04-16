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16 апреля • обновлено в 08:03
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"ДНР" доставила пленных на место обмена: все подробности

1.7т
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Террористическая "ДНР" доставила к контрольно-пропускному пункту "Горловка", где 16 апреля должен пройти обмен пленными с Украиной, автобус с участниками процесса.

Об этом сообщают ресурсы сепаратистов. Сопровождает узников террористов "полиция республики".

По предварительным данным, обмен должен стартовать в 8:00. Участники приступили к процессу дактилоскопии.

"ДНР" доставила пленных на место обмена (иллюстрация)

"ДНР" доставила пленных на место обмена (иллюстрация)

Сегодня

Подтверждения украинской стороны пока нет.

По данным террористов, представители "силовых ведомств" и ОБСЕ уже прибыли на место передачи пленных.

"ДНР" доставила пленных на место обмена: все подробности

"СМИ" сепаратистов

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Украины в ТКГ Богдан Бондарь подтвердил, что обмен действительно планируется на 16 апреля.

Также появился список из более 30 украинцев, которые находятся в плену у боевиков. Среди них есть военнослужащие.

Напомним, что днем 15 апреля в Офисе президента сообщили об очередном этапе взаимного освобождения пленных: идут последние согласования по списку и по логистике.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Тег
Донбасс
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