"ДНР" доставила пленных на место обмена: все подробности

Террористическая "ДНР" доставила к контрольно-пропускному пункту "Горловка", где 16 апреля должен пройти обмен пленными с Украиной, автобус с участниками процесса.
Об этом сообщают ресурсы сепаратистов. Сопровождает узников террористов "полиция республики".
По предварительным данным, обмен должен стартовать в 8:00. Участники приступили к процессу дактилоскопии.
"ДНР" доставила пленных на место обмена (иллюстрация)
Сегодня
Подтверждения украинской стороны пока нет.
По данным террористов, представители "силовых ведомств" и ОБСЕ уже прибыли на место передачи пленных.
"СМИ" сепаратистов
Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Украины в ТКГ Богдан Бондарь подтвердил, что обмен действительно планируется на 16 апреля.
Также появился список из более 30 украинцев, которые находятся в плену у боевиков. Среди них есть военнослужащие.
Напомним, что днем 15 апреля в Офисе президента сообщили об очередном этапе взаимного освобождения пленных: идут последние согласования по списку и по логистике.
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