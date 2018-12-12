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''Дно пробито'': скандал со студенткой-фанаткой Путина из Запорожья получил продолжение

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Прокуратура Запорожской области и администрация НТУ сообщили, что провели воспитательную беседу с переселенкой с Донбасса, студенткой Алиной Афониной, которая в соцсетях признавалась в приверженности к "русскому миру" и президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, опубликовав соответствующие документы.

"После огласки, я сразу обратился в прокуратуру Запорожской области и администрации ЗНТУ. Сегодня получил ответ: с Алиной провели "обстоятельную профилактическую работу", и сегодня она занимает "исключительно проукраинскую позицию", а все "деструктивные материалы" она удалила со своих страниц в соцсетях", – отметил Мосийчук.

''Дно пробито'': скандал со студенткой-фанаткой Путина из Запорожья получил продолжение
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Он пояснил, что неизвестно, действительно ли в голове студентки состоялись сдвиги, или она притворяется из боязни.

''Дно пробито'': скандал со студенткой-фанаткой Путина из Запорожья получил продолжение

"Хорошо хотя бы то, что пресекли открытую поддержку врага. Украинское студенчество, что всегда было, и остается движущей силой общественной жизни Украины, не должно иметь на себе такие пятна, как Алина, и ей подобные", – подчеркнул нардеп.

''Дно пробито'': скандал со студенткой-фанаткой Путина из Запорожья получил продолжение

В свою очередь офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) отметил, что от ректора ЗНТУ Сергея Беликова и не стоила ожидать другого ответа.

''Дно пробито'': скандал со студенткой-фанаткой Путина из Запорожья получил продолжение

"Профилактическая беседа с поклонницей "руссокого мира" и "Дырляндии", которая не стыдится и не боится в общежитии петь песни о "новососии", а также которая ненавидит Украину и ВСУ. Какой еще ответ можно ожидать от ректора Беликова, который сам посещаю комсомольские собрания. В очередной раз дно пробито", – написал офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Штефан опубликовал фотографии Афониной, на которых она выражает свою приверженность к "русскому миру". В связи с этим в Украине разгорелся громкий скандал, а также появилось предположение, что студентка избежит наказания за откровенное проявление сепаратизма. Более того, руководство Запорожского НТУ упорно продолжало молчать.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтСепаратизм в Украине
Персоны
Игорь МосийчукАнатолій Штефан
Место
Украина
Тег
расследование
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
затаїлась падлюка?
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
За яким хуєм це бидло поїхало з дири?
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Гнать эту 3,14зду в ее россию
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Plotnikov Alex, іди на хуй
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Kiev Mangust, если она тебе не нравится, то можешь свалить в Польшу, например.
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