''Дно пробито'': скандал со студенткой-фанаткой Путина из Запорожья получил продолжение

Прокуратура Запорожской области и администрация НТУ сообщили, что провели воспитательную беседу с переселенкой с Донбасса, студенткой Алиной Афониной, которая в соцсетях признавалась в приверженности к "русскому миру" и президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, опубликовав соответствующие документы.

"После огласки, я сразу обратился в прокуратуру Запорожской области и администрации ЗНТУ. Сегодня получил ответ: с Алиной провели "обстоятельную профилактическую работу", и сегодня она занимает "исключительно проукраинскую позицию", а все "деструктивные материалы" она удалила со своих страниц в соцсетях", – отметил Мосийчук.

Он пояснил, что неизвестно, действительно ли в голове студентки состоялись сдвиги, или она притворяется из боязни.

"Хорошо хотя бы то, что пресекли открытую поддержку врага. Украинское студенчество, что всегда было, и остается движущей силой общественной жизни Украины, не должно иметь на себе такие пятна, как Алина, и ей подобные", – подчеркнул нардеп.

В свою очередь офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) отметил, что от ректора ЗНТУ Сергея Беликова и не стоила ожидать другого ответа.

"Профилактическая беседа с поклонницей "руссокого мира" и "Дырляндии", которая не стыдится и не боится в общежитии петь песни о "новососии", а также которая ненавидит Украину и ВСУ. Какой еще ответ можно ожидать от ректора Беликова, который сам посещаю комсомольские собрания. В очередной раз дно пробито", – написал офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Штефан опубликовал фотографии Афониной, на которых она выражает свою приверженность к "русскому миру". В связи с этим в Украине разгорелся громкий скандал, а также появилось предположение, что студентка избежит наказания за откровенное проявление сепаратизма. Более того, руководство Запорожского НТУ упорно продолжало молчать.