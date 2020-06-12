Дневник Анны Франк: как погибшая в концлагере 13-летняя еврейская девочка покорила мир

Анна Франк, еврейская девочка, которую прославил ее знаменитый дневник, родилась ровно 91 год назад – 12 июня 1929 года. Анна была подростком на тот момент, когда в Европу пришел нацизм, и вместе со своей семьей она надеялась пережить его.

Однако в 1944 году убежище Франков было обнаружено, и они были депортированы в Освенцим, а оттуда в Берген-Бельзен, где девочка и ее сестра умерли от тифа в конце войны. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать историю Анны Франк и ее дневника – обличающего нацизм мирового бестселлера, который был переведен на 70 языков мира.

Анна Франк Фонд Анны Франк / annefrankguide.net

Анна Франк: два года в убежище

Аннелиз Мари Франк была младшей дочерью отставного офицера и предпринимателя Отто Франка и его жены Эдит Франк. Она родилась в 1929 году во Франкфурте-на-Майне.

В начале 30-х годов, с приходом к власти Гитлера Франки, принадлежащие к евреям-либералам, поняли, что в Германии им больше нет места. Отто Франк принял деловое предложение и переехал в Амстердам, где возглавил представительство фирмы по производству пищевых добавок.

Отто Франк с дочерьми Анной и Марго, август 1931 года wikipedia.org

Однако в мае 1940 года нацисты оккупировали и Голландию. 6 июля 1942 года Франки перебрались в заранее подготовленное убежище, где они надеялись пережить нацизм, – подвал в задней части дома по адресу Принсенграхт, 263.

В убежище, вход куда был замаскирован под книжный шкаф, семья Франков прожила более двух лет. 4 августа 1944 года укрытие, в котором, кроме Анны и ее семьи, скрывались еще восемь человек, было обнаружено полицией. Считается, что Франки стали жертвами предательства: вероятно, донос сделал кто-то из бывших сотрудников Отто Франка.

Эдит Франк – мать Анны Франк wikipedia.org

Гибель сестер Франк в концлагере

Схваченная гестаповцами семья Анны Франк была депортирована в Освенцим. В октябре 1944 года Анну и ее старшую на три года сестру Марго перевели в концлагерь Берген-Бельзен. Вследствие чудовищной антисанитарии зимой 1944-1945 годов там вспыхнула эпидемия тифа, который подхватили и сестры Франк.

В начале февраля 1945 года Марго умерла, после чего у Анны окончательно пропало желание жить.

Марго Франк wikipedia.org

Спустя несколько дней Лин и Янни Брандис-Бриллеслейпер, которые подружились с сестрами Франк, обнаружили, что место Анны на нарах пустует, а саму девочку они нашли снаружи и похоронили в той же братской могиле, куда раньше отнесли Марго. 15 апреля 1945 года лагерь был освобожден войсками Британии.

Мать девочек также стала жертвой нацистов – она умерла от голода в Освенциме. Отец, Отто Франк, единственный выживший из семьи, после войны вернулся к работе, а в 1953 году женился во второй раз. Он умер от рака легких 19 августа 1980 года.

Анна Франк, 1940 год wikipedia.org

Дневник Анны Франк: мировой бестселлер, обличающий Холокост

Свой знаменитый дневник Анна Франк вела с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года. Впервые он был издан в 1947 году при содействии отца Анны – единственного выжившего из героев творения.

Сила дневника Анны Франк – в его пронзительной интонации, в том, что в судьбе одной девочки он объединил миллионы человеческих трагедий – жертв Холокоста.

Дневник Анны Франк: DW

В том, что скоро Гитлер потерпит поражение, Анна Франк даже не сомневалась. Однако писала она вовсе не о "ужасах войны" и нацизма, а о том, как шелестит каштан за окошком подвала, о том, как ссорятся между собой обитатели убежища, о болезненных отношениях с матерью, горячей любви к отцу и о том, как она мечтает отправиться на прогулку с кузеном.

Последнюю запись девочка сделала 1 августа 1944 года – за три дня до ареста: "...Я снова принимаю легкомысленный вид, скрывая все, что у меня на душе, и ищу способ, чтобы стать такой, какой я хотела бы и могла бы быть, если бы (...) не было на свете других людей".

Памятный мемориал у входа на территорию бывшего лагеря Берген-Бельзен wikipedia.org

Память о сестрах Франк

Анна Франк и ее сестра Марго покоятся в братской могиле на территории бывшего лагеря Берген-Бельзен под Ганновером. Территорию, где когда-то стояли бараки смерти, сегодня покрывает густой ковер вереска. Ежегодно сюда приходят тысячи людей – как и в дом-музей Анны Франк в Амстердаме.

В 1991 году вышло расширенное издание знаменитого дневника – без отцовских правок. А в 2009 году документ был признан объектом реестра "Память мира" ЮНЕСКО.

Памятная стела в честь сестер Франк во Франкфурте-на-Майне wikipedia.org

Дом-музей Анны Франк в Амстердаме wikipedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2010 году в Голландии умерла женщина, которая помогала семье Анны Франк, а также нашла и сохранила ее дневник.

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