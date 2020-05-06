В Днепропетровской области во вторник, 5 мая зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса – обнаружены еще 90 больных.

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Для региона это самый большой зафиксированный прирост больных за сутки с начала эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета на странице в Facebook.

"Наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки в нашей области. В общей сложности 90", – сказано в сообщении.

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Новые случаи зафиксированы:

г. Днепр – 35,

Кривой Рог – 40

Никополь – 3,

г. Камянское – 1,

Новомосковск – 1

Днепровский район – 1,

Криничанский район – 1

Новомосковский район – 1,

Софиевский район – 6

Солонянский район – 1.

"По состоянию на 05.05.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 568", – добавили в облсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая Днепропетровщина оказалась в тройке областей с наибольшим количеством больных коронавирусом, обнаруженных за сутки.