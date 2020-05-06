Днепропетровщина побила антирекорд по коронавирусу: почти 100 случаев за день

Ирина Кулинич Общество 06:23, 6.05.2020 Обновлено: 08:35, 6.05.2020

В Днепропетровской области во вторник, 5 мая зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса – обнаружены еще 90 больных.

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Для региона это самый большой зафиксированный прирост больных за сутки с начала эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета на странице в Facebook.

"Наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки в нашей области. В общей сложности 90", – сказано в сообщении.

Днепропетровщина побила антирекорд по коронавирусу
Укринформ

Новые случаи зафиксированы:

  • г. Днепр – 35,

  • Кривой Рог – 40

  • Никополь – 3,

  • г. Камянское – 1,

  • Новомосковск – 1

  • Днепровский район – 1,

  • Криничанский район – 1

  • Новомосковский район – 1,

  • Софиевский район – 6

  • Солонянский район – 1.

"По состоянию на 05.05.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 568", – добавили в облсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая Днепропетровщина оказалась в тройке областей с наибольшим количеством больных коронавирусом, обнаруженных за сутки.

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