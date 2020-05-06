В Днепропетровской области во вторник, 5 мая зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса – обнаружены еще 90 больных.
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Для региона это самый большой зафиксированный прирост больных за сутки с начала эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета на странице в Facebook.
"Наибольшее количество заболевших COVID за сутки в нашей области. В общей сложности 90", – сказано в сообщении.
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Укринформ
Новые случаи зафиксированы:
г. Днепр – 35,
Кривой Рог – 40
Никополь – 3,
г. Камянское – 1,
Новомосковск – 1
Днепровский район – 1,
Криничанский – 1
Новомосковский район – 1,
Софиевский район – 6
Солонянский район – 1.
"По состоянию на 05.05.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 568 случаев", – добавили в облсовете.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая Днепропетровщина оказалась в тройке областей с наибольшим количеством больных коронавирусом, обнаруженных за сутки.
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