Днепр "закрылся" из-за вспышки коронавируса: кого пустят в город

В Днепре в рамках усиления карантинных ограничений из-за коронавируса запретили въезд транспорта из других регионов Украины, кроме того, который привлечен к жизнеобеспечению города.

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Ограничения вступают в силу 8 апреля и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей стране. Соответствующая информация размещена на сайте Днепровского городского совета.

"7 апреля специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня приняла решение о запрете на въезд в Днепр транзитного транспорта и такого, который прибывает из других регионов Украины", – говорится в сообщении.

В Днепре ограничили въезд транспорта из других регионов Украины

Там отметили, что исключение сделано только для тех транспортных средств, которые привлекаются к мероприятиям по жизнеобеспечению населения города, например, доставка продовольственных товаров.

Контроль за въездом автотранспорта возложен на сотрудников патрульной полиции, Национальной гвардии и ГосЧС. Они будут проверять все транспортные средства, измерять температуру тела у тех, кто въезжает в город. В то же время людей с повышенной температурой будут госпитализировать.

"Городская комиссия также приняла решение об обеспечении сотрудниками Национальной полиции охраны периметра 21-й инфекционной больницы в Днепре", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в некоторых населенных пунктах Украины, где выявлены случаи заражения коронавирусом, прибегли к радикальным мерам и ограничили въезд и выезд.

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