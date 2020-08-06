Днепр перенимает опыт Эстонии по созданию пожарных дружин и диджитализации, – Филатов

6 августа мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики в Украине Каймо Кууском. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности по углублению перевода муниципальных услуг в электронный формат.

"Сотрудники нашей мэрии ездили в Эстонию по обмену опытом, волонтеры изучали опыт пожарных дружин. Эти знания мы сейчас постепенно реализуем в отдаленных районах, где нет пожарных станций. В поселке Таромское, что в 28 километрах от центра города, сделали волонтерский пожарный пункт – по эстонскому образцу. Многое взято и из опыта диджитализации муниципальных программ – реестр жителей, электронные очереди в больницах", – рассказал мэр города Борис Филатов.

Со своей стороны, Чрезвычайный и Полномочный посол Эстонской Республики в Украине Каймо Кууск отметил, что в его стране пожарные волонтерские дружины давно стали привычным явлением.

"Я знаю немало людей, хотя сам не волонтер. Они мотивированы, ведь защищают безопасность своего поселка или маленького городка. Хорошо услышать, что вы смогли инспирироваться в этих вопросах", – сказал господин посол.

Всего в Днепре представители дипломатической делегации Эстонской Республики посетили ряд предприятий, а еще планируют встречаться с представителями ДСНС. Борис Филатов также добавил:

"Несмотря на то, что эта служба в центральном подчинении, город помогает спасателям с оборудованием, спецодеждой, приобретением топлива. По большому счету, в условиях децентрализации такие службы должны быть в подчинении местного самоуправления. Впрочем, тренд децентрализации сейчас, к сожалению, сворачивается", – сказал мэр Днепра.