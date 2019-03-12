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Днепр, Павлоград, Одесса: Вятрович анонсировал кардинальные изменения в истории Украины

2.3тЧитать материал на украинском

Днепр, Павлорград и Одесса могут получить новое прочтение своей истории в результате деколонизации (избавления от названий, связанных с Россией).

Такое заявление сделал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает "Радио Свобода". По его словам, в частности, Днепр и Павлоград имеют значительно более древнюю историю, чем было принято считать до сих пор.

Историк считает, что вести отсчет существования этих городов от российской императрицы Екатерины и ее сына Павла неправильно, а сами города имеют казацкую историю.

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Днепр, Павлоград, Одесса: Вятрович анонсировал кардинальные изменения в истории Украины

"ТСН"

"Мы только начинаем дискуссию о необходимости деколонизации в Украине, и те примеры, которые я привожу, – это то, что мы уже наработали. На этой неделе, 14 марта, состоится первая публичная дискуссия на эту тему. Соответственно названные мной города – Павлоград и Днепр – это лишь примеры", – сказал он.

Одесса также имеет гораздо более давнюю историю, чем конец XVIII века, пояснил Вятрович.

"...Это лишь поверхностный уровень, который мы будем углублять в ходе дискуссии с участием историков, экспертов, людей, которые имеют определенный опыт относительно того, как происходила деколонизация в других странах", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вятрович не раз призывал к скорейшему проведению деколонизации. По его мнению, украинцы зациклены на российской географии и исключительно на российской культуре.

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Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Уж не знаю как в Днепре и Павлограде, а вот в Одессе Вятровича мягко говоря не одобрят.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Питон Каа, тебе в зажопинске виднее
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Одесса исчезнит с карты Украины...с легкой руки свiдомо бидлячего рагулья!!!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Иваненко Виталий, научись грамотно писать,писатель.
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