"Днепр – наш": оккупанты требуют запустить воду в Крым

Оккупационные "власти" Крыма, которые еще несколько месяцев назад заявляли о том, что аннексированный полуостров не нуждается в днепровской воде, намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о возобновлении поставок.

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"Днепр – наш"

О желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр заявил так называемый зампредседателя Совета министров, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Чиновник" аргументировал свою позицию тем, что река берет свой исток в России, а значит Днепр – "наш". В связи с этим оккупанты намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с украинскими властями об открытии Северо-Крымского канала.

Северо-Крымский канал "Главком"

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – сказал он.

Инициировать переговорный процесс, по словам россиянина, необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.

"Нам вода от Украины не нужна"

В начале июля 2019 года о возобновлении поставок воды на аннексированный полуостров заявил тогда еще скандальный кандидат в народные депутаты, а теперь официальный нардеп от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев liga.net

"Отключая воду в оккупированном Россией Крыму, Украина вредит своим же гражданам", – заявил тогда будущий парламентарий.

По его словам, в самой политической силе еще не сформирована позиция по этому вопросу, но сам экс-советник президента убежден, что это не только вредит крымчанам, но еще и абсолютно бесполезно как метод возвращения аннексированной территории.

"Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", – заявил он.

Гетманцев оказался не единственным в своем заявлении, его мысль поддержал бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин, впрочем, его позиция оказалось менее кардинальной. Он предлагает восстановить подачу воды через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию северной части аннексированного полуострова.

По его мнению, восстановление водоснабжения 400-километровым каналом "будет крахом всех надежд на деоккупацию, это будет государственной изменой в уголовно-правовом смысле, и, конечно, это будет предательством интересов украинского народа", но при этом Украина со своей стороны может пойти на переговоры.

Борис Бабин "Радио Свобода"

"Например, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода – Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь", – рассказал Бабин.

Бабин полагает, что украинская сторона может предложить РФ восстановить водоснабжение, что поможет избежать гуманитарной катастрофы и превратить полуостров "в пустыню".

Только, как оказалось, оккупантам днепровская вода не нужна. Такое заявление сделал "спикер российского парламента Крыма" Владимир Константинов.

"Нам вода от Украины не нужна. Она жутко загрязненная. Мне недавно сказали специалисты, что вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний. Что там льется, никто не контролирует… Сейчас они пусть сами разбираются со своими проблемами", – сказал он, в ответ на обращение экс-президента Крыма Юрия Мешкова к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пустить днепровскую воду на полуостров.

Что будет делать Украина

Что собираются решать с поставками воды в Крым у президента и Верховной Раде, пока неизвестно. Из Офиса президента по вопросам Крыма никакой информации не поступает, а новый созыв парламент соберется только 29 августа.

Правда, постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич уже заявил: "Все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют никакого правового или международно-правового основания".

Сами крымские татары, которые живут на материковой части Украины, также высказываются категорически против подачи днепровской воды на полуостров.

Один из инициаторов блокады Северо-Крымского канала в 2014 году Ленур Ислямов прямо заявил, в случае если новые власти действительно решат снять водную блокаду с Крыма, Ислямов обещает всячески этому препятствовать.

"За всех крымских татар говорить не буду, но лично я буду стоять там со всеми теми, кто поддерживает мою позицию, и пока будут силы и возможности, мы не позволим это сделать", – сказал крымчанин в комментарии OBOZREVATEL.

В свою очередь украинский журналист, замдиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев предложил представить, каким образом будет происходить возобновлении подачи воды в Крым.

"Крымские татары, человек сто или тысяча, вместе с другими украинскими патриотами встанут на дно канала. И всё – запускайте воду! Если вам не страшно. Нам – нет. На этом, чтобы больше не тратить времени, дискуссию по теме предлагаю считать закрытой", – написал журналист на своей странице в Facebook.

Для того, чтобы Украина согласилась подать воду в Крым есть только одно условие, заявил в комментарии OBOZREVATEL заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров.

"Есть одно условие – оставить в покое Украину, уйти из Крыма, убрать свои войска, и тогда вода пойдет", – сказал Умеров.

По его словам, крымские татары будут выступать против, если украинские власти решат пойти на уступки РФ.

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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал "даже гипотетически не думать" о возобновлении поставок воды и света в аннексированный Россией Крым. По его мнению, Украина обязана использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.

"Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей, – написал Чубаров на своей странице в Facebook.

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