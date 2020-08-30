Украину ждут погодные качели от +5 до +37, а "лето" продержится до октября. Подробный прогноз синоптиков

Летняя погода еще порадует украинцев в сентябре. В некоторые дни будет стоять 30-градусная жара, хотя возможны и дожди. А в октябре обязательно будет "бабье лето", заверили синоптики.

Подробнее о том, как будут развиваться погодные события в Украине в ближайший месяц – в материале OBOZREVATEL.

Жара до +37 в сентябре: Украину ждут новые температурные рекорды

Синоптик Роман Мурмыло сообщил OBOZREVATEL, что уже с понедельника, 31 августа, в Украине снова начнется жара. На большей части территории воздух будет прогреваться до +30...+35 градусов, а на юге и востоке страны – до +37 градусов.

По его словам, причина очередного потепления – сухая жаркая воздушная масса, которая придет в Украину с территории Северного Кавказа, Кубани, Южного Поволжья и Прикаспийской низменности.

"Такая погода – сухая и жаркая – будет сохраняться примерно до 5-6 сентября. В ближайшие дни температура у нас будет на 8-10 градусов, а в отдельных регионах на 12 градусов выше нормы. Дальше температура немного спадет, порядка 5 градусов, но все равно температура будет выше климатической нормы для этого периода. Особенно это касается дневной температуры", – сообщил синоптик.

Что касается дождей, то в первой декаде сентября они могут пройти только в отдельных регионах, рассказал Мурмыло.

"На севере, северо-западе Украины могут быть грозовые дожди, а большая часть территории Украины останется без осадков, в сухой и жаркой воздушной массе", – уточнил он.

Существенного похолодания не ожидается, как минимум, до 10 сентября, заверил синоптик.

31 августа в Украине снова начнется летняя жара

Первая неделя сентября будет теплой и сухой, но холодные ночи напомнят об осени

Синоптик Олег Христевич, прежде всего, сообщил OBOZREVATEL, что следует рассчитывать не только на теплую погоду в сентябре, но и на "бабье лето" в октябре". "После хорошего похолодания, обычно в октябре оно длится от 10 до 14 дней. "Бабье лето" бывает каждый год. Например, в позапрошлом году в октябре вообще не было ни одной капли дождя", – напомнил он.

Что касается погоды на ближайшие дни, то он пообещал "30 градусов 29-30 августа – по всей территории Украины.

По его словам, сентябрь – это переходный месяц от лета к осени, бархатный сезон. Температуры все еще буду оставаться высокими, но уже будут наблюдаться их колебания. Так, разница ночных и дневных температур может составлять до 15 градусов. "Днем может быть 20-25 градусов, а ночью – всего 5 градусов", – пояснил синоптик.

Он подчеркнул, что научный прогноз погоды можно давать не более, чем на 5-7 дней. Христевич заверил, что "следующая неделя однозначно будет теплой и практически вся сухой". Но дожди в сентябре обязательно будут.

Зато до заморозков еще далеко. "Заморозки начинаются тогда, когда средняя температура переходит за 5 градусов и начинается конец вегетативного сезона. Сейчас вегетация продолжается, помидоры еще растут, урожай еще не собран, так что о заморозках говорить еще рано. Еще, как минимум, месяц о них не должно быть речи", – подчеркнул синоптик.

Разница ночных и дневных температур может достигать 15 градусов

Теплого сентября в этом году не предвидится

Расчеты народного синоптика Леонида Горбаня, которыми он поделился с OBOZREVATEL, отличаются от того, что было озвучено раньше. "Теплого сентября в этом году не предвидится", – заявил он. Так, по словам синоптика, в Одесской области по-летнему теплыми будут только 4 дня сентября – с 1 по 4 число. В этот период воздух будет прогреваться до +24...+27 градусов, а затем наступит похолодание.

"С 5 сентября будет резкое понижение температуры – до +17...+19 градусов. Затем с 9 по 13 сентября – небольшое повышение, до +20...+21 градусов, а потом температура вновь опускается до уровня +18...+19 градусов. И практически до конца месяца на этой отметке она и держится", – сообщил народный синоптик.

В центральных регионах страны с 3 сентября "начнутся дожди и практически не будут прекращаться по 25 сентября". 10-13 сентября дневная температура будет достигать +19...+21 градуса, 14 сентября температура понизится до +17...+18 градусов и пробудет на такой отметке 4 дня. А в конце месяца, начиная с 23 числа, будет всего +8...+11 градусов", – спрогнозировал народный синоптик.