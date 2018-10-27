''Это мой Цветочек'': Ярош похвастался семейным фото

Бывший лидер "Правого сектора", народный депутат Украины Дмитрий Ярош похвастался в соцсетях фото своей внучки.

"А это мой Цветочек - внучка Софийка. Ей 1 год и 7 месяцев. Она – воспитанный украинский ребенок, папа которой 4 года провел на войне. Теперь командует одним из территориальных отрядов УДА (Украинской добровольческой армии – ред.). Софийка очень хочет, чтобы мы - украинцы - как можно быстрее имели мир. Она уже знает, что лозунг "Слава Украине! Героям слава!" – это ее слова, что "м*скали - плохие люди", Победа будет за нами!" – написал Ярош в Facebook.

facebook.com/dyastrub

"А, кроме того, Софийка очень любит своего деда Дмитрия... И я этим горжусь. Она, как и другие мои внуки, сидит у меня на письменном столе, играет патронами различных калибров и что-то мне рассказывает. А я делаю вид, что понимаю ее. Это – счастье", - добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Ярош сделал громкое заявление об уходе добровольцев с передовой на Донбассе.