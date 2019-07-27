Сьогодні всю ніч снилась наша Війна за Незалежність...
Був на передку з 93-ою бригадою. Якийсь незнайомий комбриг, начштаба, начарт, комбати... всі незнайомі. Але цілі відпрацьовували разом, просувалися вперед, звільнили якісь населенні пункти на Донеччині...
Потім - море, Алушта, Судак. Працювали разом із 36-ою бригадою морпіхів...
Скрізь перемагали без великих втрат.
Це був тільки сон...
Дружина каже, що уві сні "щось штурмував" і "сміявся". Мабуть, перемагав) Як у літку 2014-го. До Іловайська.
"В одну річку увійти двічі не можна", але знову перемагати і звільняти українську землю - ми можемо і зобов’язані. Хоча переважна більшість нашого суспільства цього геть не хоче. Бо вважають, що втомилися...
Але ж ми, воїни, ніколи не йшли за масою, ми завжди йшли своїм шляхом....
Тому, геть розпач і безнадію! Ніякі вороги, манкурти і свинопаси не зупинять наш, український, переможний шлях.
Бо з нами Бог! Тоді - хто ж проти нас?!
Перемога буде за нами!
Ви ж ”за”, пане Володимир Зеленський?
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