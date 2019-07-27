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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
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Геть розпач і безнадію! Перемога буде за нами!

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Сьогодні всю ніч снилась наша Війна за Незалежність...

Був на передку з 93-ою бригадою. Якийсь незнайомий комбриг, начштаба, начарт, комбати... всі незнайомі. Але цілі відпрацьовували разом, просувалися вперед, звільнили якісь населенні пункти на Донеччині...

Потім - море, Алушта, Судак. Працювали разом із 36-ою бригадою морпіхів...

Скрізь перемагали без великих втрат.

Це був тільки сон...

Дружина каже, що уві сні "щось штурмував" і "сміявся". Мабуть, перемагав) Як у літку 2014-го. До Іловайська.

"В одну річку увійти двічі не можна", але знову перемагати і звільняти українську землю - ми можемо і зобов’язані. Хоча переважна більшість нашого суспільства цього геть не хоче. Бо вважають, що втомилися...

Але ж ми, воїни, ніколи не йшли за масою, ми завжди йшли своїм шляхом....

Тому, геть розпач і безнадію! Ніякі вороги, манкурти і свинопаси не зупинять наш, український, переможний шлях.

Бо з нами Бог! Тоді - хто ж проти нас?!

Перемога буде за нами!

Ви ж ”за”, пане Володимир Зеленський?

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Ярош
Место
Украина
Теги
война победа
Источник
Источник: Facebook Дмитра Яроша
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