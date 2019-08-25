Друзі!
Вчора, ви всі — військові, добровольці, волонтери, небайдужі цивільні — черговий раз "зробили" ворогів України!
Вчора, ви всі, вчергове, захистили Честь та Гідність тисячолітньої української нації!
Вчора, ви всі поставили жирний хрест на спробах перетворити Україну на московсько-хохляцьке шапіто!
Вчора, ви всі зробили крок у завтрашнє українське майбутнє нашої Держави...
Я горджусь тим, що є Українцем!
Слава Українським Воїнам!
P.S. Я ж казав, що "Все буде Україна!"
P.P.S. Ейфорії немає. Є бачення перспективи...
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "День Независимости" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.