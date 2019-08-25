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Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош
Создатель "Правого сектора" Все статьи автора

Вчора - ви черговий раз "зробили" ворогів України!

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Друзі!

Вчора, ви всі — військові, добровольці, волонтери, небайдужі цивільні — черговий раз "зробили" ворогів України!

Вчора, ви всі, вчергове, захистили Честь та Гідність тисячолітньої української нації!

Вчора, ви всі поставили жирний хрест на спробах перетворити Україну на московсько-хохляцьке шапіто!

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Автор
Дмитрий Ярош Дмитрий Ярош
Тема
День Независимости
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Дмитра Яроша
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
+ P.S.: не "горджуся", а пишаюсь - українці кажуть саме так.
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Губань Сергій
Губань Сергій
Слава Україні !!!
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