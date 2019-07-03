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Дмитрий Томчук
Дмитрий Томчук
Финансист, учредитель инвестфонда FISON Все статьи автора

Как разбогатеть? Научите детей обращаться с деньгами

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В кафе рядом со мной сидела армянская мама и армянский мальчик лет пяти. Мальчик захотел мороженого и мама дала ему деньги, чтобы он пошел и сам купил его. Мальчик пошел было за мороженым, но мама остановила его. "Что ты неправильно сделал? " - спросила она у ребенка. Этот вопрос интересовал и меня. Мальчик подумал-подумал, но так и не понял, где он накосячил. Не понял и я. Тогда мама сказала: "Давидик, ты взял деньги, которые тебе дали, и не пересчитал их". "Даже у мамы?" - был вопрос. "Даже у мамы!" - ласково ответила армянская мама и отпустила Давидика за мороженым.

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Не знаю, с какого возраста в вашем советском детстве начались отношения с деньгами, и в детстве ли. Настасья Филипповна в фильме "Даунхаус" говорит: "А деньги мне ни к чему. Я ими пользоваться не умею". Большинство из моих друзей юности не умели, как Настасья Филипповна, распоряжаться деньгами еще долго после окончания ВУЗа. Причина - советские родители с их воспитанием и перестроечная нищета. Этому знанию просто неоткуда было взяться. Я не умел тоже, но приложил много усилий, чтобы освоить этот навык, и это не было легко. Потому что, чтобы в молодости научиться распоряжаться деньгами, надо для начала, их иметь. Причем в оптимальном количестве: не слишком мало, потому что подсчеты тогда теряют смысл, и не слишком много, потому что тогда смысл теряет само понятие контроля за финансами.

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Знаете, кто с наибольшим энтузиазмом воспринял новость о появлении 1000-гривневых купюр? Сын моего сотрудника. Он сказал: "Ура! Теперь у нас будет еще больше денег! А сколько за такую бумажку теперь можно купить бейблейдов?" Ему - шесть, как и моему младшему сыну. Он из поколения детей, которые научились считать по денежным купюрам, расплачиваться за мелкие покупки и прикидывать дешево-дорого задолго до первого класса, из поколения, для которого "5" - это синий, "10" - красный, "20" - зеленый, "50" - сиреневый. Более крупных купюр им, конечно, не доверяют.

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Я – нищеброд! Часто ли вам в голову приходит подобная мысль?

Финансовая ситуация в моей семье, когда я рос, была такой, что любые темы, связанные с деньгами, были больным вопросом. И с детства, когда я пытался разузнать у родителей что-нибудь про деньги, мне говорили, что это не детского ума дело, и, как во многих семьях, стоило мне взять какую-нибудь купюру в руки, сразу начиналась целая паника: скорее положи, бегом помой руки, деньги - это грязная вещь, на них столько бактерий и так далее. Это все закладывало на будущее большие проблемы с деньгами, как веществом, с которым нужно взаимодействовать. То же самое происходило в семьях многих детей моего возраста. Мало кто из них добился впечатляющих успехов в жизни. Раз родители сказали - значит, это закон. На всю жизнь. И ребенок думает, что это что-то плохое, вредное. И все эти случаи накапливаются за детство в таком количестве, что хватит на финансовую неуспешность на протяжении всей жизни.

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К моему счастью, я пропускал все эти указания родителей мимо ушей. Потому что уже в том возрасте я уже точно знал, что мне нужно от этой жизни, а что нет. И со своими детьми я выстраиваю диаметрально противоположную систему. Я учу их, что деньги нужны и важны. Что ими нужно уметь управлять. Что с ними нужно уметь справляться, в ситуациях, когда их мало, и в особенности в ситуациях, когда их много. Что деньги - это инструмент достижения цели. Мои дети растут, зная это. То, чего не знал в их возрасте я и к чему пришел намного позже своих двадцати лет.

Что касается грязи на деньгах, у меня есть другая теория. Я считаю, что деньги - это переносчик энергии и силы. Они ходят между людьми и напитываются их энергетикой. И, накапливая энергию, они сами становятся источником энергии, способным двигать вперед многие вещи, и не только финансово, но и подзаряжая нас эмоционально. Вы обращали внимание, на сколько лет молодеет дама, только что спустившая в бутике в Милане 30-40 тысяч евро? В следующий приезд в Милан обратите внимание! Именно об этой энергетике я говорю.

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Учредитель, который не отдыхает – самый большой враг своей фирмы

Если среди игрушек положить купюру, грудничок потянется к купюре. Именно этот факт лег в основу знаменитой обложки группы "Нирвана", где ребенок тянется к плавающим в воде деньгам. Маленькие дети тянутся к наиболее сильным энергетически предметам, на своем уровне восприятия. Это заложено природой. Но дети растут, и тогда с ними уже нужно разговаривать о деньгах, учить их обращаться с ними, ведь они будут на протяжении всей жизни несколько раз в день взаимодействовать с этой материей.

Как разбогатеть? Научите детей обращаться с деньгами

И здесь, как во всех жизненно важных навыках: чем раньше начали изучать и осваивать, тем больше шансов. Многие из моего поколения смогли бы избежать нищеты, если бы в детстве их научили обращаться с деньгами.

Так научите своих детей хотя бы вы.

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Автор
Дмитрий ТомчукДмитрий Томчук
Место
Украина
Тег
бумажные деньги
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Томчука
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