В течение суток в украинской сегменте Инстаграма разыгралась настоящая трагедия. Известный инстаблогер Дмитрий Стужук 8 дней назад заболел COVID-19 в Турции, где он был на семинаре. Он каждый день делал обзоры о том, как шел ход болезни.

В общем-то ситуация не выглядела угрожающей, хотя он рассказывал о проблемах, что проявлялись в ходе течения болезни. Потом его положили в больницу, но буквально через сутки он вышел оттуда, поскольку ему разрешили лечиться на самоизоляции. Он сделал обзоры и из больницы. В общем-то он выглядел достаточно крепким.

После выхода Стужук записывал ролики в позитивном формате, веселясь и показывая как все идет на поправку. Потом он принял ванную. А у него, как оказалось, слабое сердце, надорванное в том числе тренировками в спортзале.

Сердце останавливается и его отправляют в реанимацию. Там клиническая смерть и спустя сутки смерть. Ковид особенно жестко бьет по людям с такими болезнями. И можно сказать, что Стужука погубило халатное отношение к своей жизни и слава. Слава толкала хорохориться, беспечность - делать безумные шаги. И по факту не помогли ни сотни тысяч подписчиков у него и еще больше у его бывшей жены Софии Стужук (5,1 млн подписчиков). Трое детей остались без отца. Мать без сына. Мрачная картина столкновения медийности с реальностью. Относитесь к ковиду серьезно. Будьте благоразумны. Берегите себя и близких.