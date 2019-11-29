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30 ноября • обновлено в 10:47
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Чуть не "убил" Януковича яйцом: выяснилось, кем стал атаковавший экс-президента студент. Фото

41.4т
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Студентом, который поцелил в 2004 году в экс-президента Украины Виктора Януковича яйцом, оказался нынешний заместитель главы Ивано-Франковской госадминистрации Дмитрий Романюк.

Фото с ним показал в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Герой дня. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнул такое сделать, это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем про него еще слышать, как про эффективного менеджера, значительно больше", – написал чиновник.

Новости
Как Януковича чуть не убило яйцо: всплыло знаменитое видео
Криклий показал фото с Романюком, бросившим яйцом в Януковича

Криклий показал фото с Романюком, бросившим яйцом в Януковича

Facebook Владислава Криклия

Романюк, бросивший яйцом в Януковича, стал чиновником

Романюк, бросивший яйцом в Януковича, стал чиновником

Цензор.НЕТ

Напомним, инцидент с Януковичем произошел 23 сентября 2004 года в Ивано-Франковске. Романюк тогда был 17-летним студентом экономического факультета. От его удара тогдашний премьер-министр и кандидат в президенты потерял равновесие и упал перед камерами.

Помощница Януковича тогда рассказывала прессе, что "ее босс под капельницей" и в него попали "тяжелым тупым предметом".

Чуть не "убил" Януковича яйцом: выяснилось, кем стал студент

Чуть не "убил" Януковича яйцом: выяснилось, кем стал студент

В 2015 году Романюк возглавил Департамент евроинтерграции и развития туризма Ивано-Франковской областной госадминистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент ФБУ Михаил Бродский рассказал, что стояло за историей о Януковиче и краденных шапках.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Виктор Янукович Владислав Криклий
Место
Украина
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
В 17 лет - мелкий вонючий шпанёнок, в 30 лет зам.гауляйтера одного из самых фашистских быдлятников самой нищей страны. Полезного за всю жизнь не сделал ничего. Нормальная карьера укponо-цефала. А вы, лузеры, сосите на свою зряплату в 4000 хрювенек.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Когда он успел стать умным?
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Кофанов Владимир
Кофанов Владимир
Дербмо этот ваш Романюк, как и прочие активисты майдана. Это из-за них мы теперь все живем в дерьме
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