Чуть не "убил" Януковича яйцом: выяснилось, кем стал атаковавший экс-президента студент. Фото

Студентом, который поцелил в 2004 году в экс-президента Украины Виктора Януковича яйцом, оказался нынешний заместитель главы Ивано-Франковской госадминистрации Дмитрий Романюк.

Фото с ним показал в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Герой дня. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнул такое сделать, – это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем про него еще слышать, как про эффективного менеджера, значительно больше", – написал чиновник.

Криклий показал фото с Романюком, бросившим яйцом в Януковича Facebook Владислава Криклия

Романюк, бросивший яйцом в Януковича, стал чиновником Цензор.НЕТ

Напомним, инцидент с Януковичем произошел 23 сентября 2004 года в Ивано-Франковске. Романюк тогда был 17-летним студентом экономического факультета. От его удара тогдашний премьер-министр и кандидат в президенты потерял равновесие и упал перед камерами.

Помощница Януковича тогда рассказывала прессе, что "ее босс под капельницей" и в него попали "тяжелым тупым предметом".

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В 2015 году Романюк возглавил Департамент евроинтерграции и развития туризма Ивано-Франковской областной госадминистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент ФБУ Михаил Бродский рассказал, что стояло за историей о Януковиче и краденных шапках.

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