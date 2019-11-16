Отдать румынам часть Украины: в сети разогнали предательский фейк

СМИ распространили несуществующее заявление депутата Черновицкого областного совета Дмитрия Павела, утверждая, что он призвал создать в Украине Румынский район.

Изначально фейк опубликовало издание "Ведомости Украина", за ним же подхватили и топовые российские и украинские медиа. Появились также аудиозаписи с Павелом (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"На территории Черновицкой области среди районов, которые являются преимущественно румыноязычными или где проживает большое количество этнических румын - это Сторожинецкий, Глыбокский, Новоселицкий, частично Хотинский. Но Герцаевский район преимущественно румыноязычные. Последняя перепись в 2001 году показал, что там на 95% румыноязычное населения... Поэтому его жителям необходимо самоопределиться как румыны и создать общину в пределах района и, глобально говоря, административно и политически оформлять его как Румынский", – якобы процитировали представителя "Оппозиционного блока".

Отдать румынам часть Украины: в сети разогнали фейк

Также стало известно, что предложение якобы поддержал руководитель Румынского сообщества Украины Иван Попеску, который также высказался о необходимости создания в Украине министерства по делам национальностей.

Вскоре на информационную атаку отреагировал сам Павел. Он написал в Facebook, что не имеет отношения к скандальному заявлению.

"Уважаемые друзья, прошу не обращать внимания на провокационные издания в сети. Долгое время нахожусь за границей и никаких интервью не даю. Фото из социальных сетей 10-летней давности", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили фейк о "бесчинствах" Национальной полиции Украины в Николаеве.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!