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16 ноября • обновлено в 16:32
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Отдать румынам часть Украины: в сети разогнали предательский фейк

1.1т
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СМИ распространили несуществующее заявление депутата Черновицкого областного совета Дмитрия Павела, утверждая, что он призвал создать в Украине Румынский район.

Изначально фейк опубликовало издание "Ведомости Украина", за ним же подхватили и топовые российские и украинские медиа. Появились также аудиозаписи с Павелом (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"На территории Черновицкой области среди районов, которые являются преимущественно румыноязычными или где проживает большое количество этнических румын - это Сторожинецкий, Глыбокский, Новоселицкий, частично Хотинский. Но Герцаевский район преимущественно румыноязычные. Последняя перепись в 2001 году показал, что там на 95% румыноязычное населения... Поэтому его жителям необходимо самоопределиться как румыны и создать общину в пределах района и, глобально говоря, административно и политически оформлять его как Румынский", – якобы процитировали представителя "Оппозиционного блока".

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Отдать румынам часть Украины: в сети разогнали фейк

Отдать румынам часть Украины: в сети разогнали фейк

Отдать румынам часть Украины: в сети разогнали предательский фейк
Отдать румынам часть Украины: в сети разогнали предательский фейк
Отдать румынам часть Украины: в сети разогнали предательский фейк
Отдать румынам часть Украины: в сети разогнали предательский фейк
Отдать румынам часть Украины: в сети разогнали предательский фейк

Также стало известно, что предложение якобы поддержал руководитель Румынского сообщества Украины Иван Попеску, который также высказался о необходимости создания в Украине министерства по делам национальностей.

Вскоре на информационную атаку отреагировал сам Павел. Он написал в Facebook, что не имеет отношения к скандальному заявлению.

"Уважаемые друзья, прошу не обращать внимания на провокационные издания в сети. Долгое время нахожусь за границей и никаких интервью не даю. Фото из социальных сетей 10-летней давности", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили фейк о "бесчинствах" Национальной полиции Украины в Николаеве.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Теги
фейки пропаганда
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это только начало. Украина будет расползаться, как сгнившая ткань. Ведь это продолжение процесса декоммунизацию. При клятых коммунистах было все плохо и приращение землями тоже, поэтому от всего коммунистического наследия нужно избавляться, да, патриёты?
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Хо Хол
Хо Хол
Прощупывают почву и следят за реакцией свиней)))
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Mega Death
Mega Death
Украина доживает последние годочки)) За всё надо платить!))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Mega Death, И за декоммунизацию тоже. Все что было сделано при коммунистах хотят ликвидировать и от их наследия отказаться. Украине сохранить бы оставшиеся земли, а патриёты за Крым кричат.
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