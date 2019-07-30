Когда в 2014-м году созывали на "референдум", всем обещали жизнь "лучшую", чем вы имели в Украине. Но когда вопрос коснулся, как вы называете, защиты "молодой республики", то обеспечивать оказалось нечем. И так со всем, куда нужно вливать деньги.

Сейчас я вам отрою глаза на то, как "освободители" добывают лекарство.

Ситуация сложилась следующим образом. Все прекрасно понимают, что окопная война влечёт за собой множество заболеваний – это далеко не секрет.

В связи с тем, что "ДНР" – это "полноценное, самостоятельное государство" и оно должно обеспечивать своих "защитников". Правильно?

Но, извините, каким образом это всё сделать? Ни одно предприятие не работает полноценно и еле держится на плаву. Много шахт и заводов закрыли, а оборудование порезано на метал и вывезено в РФ. Об этом тоже знают все. И не только на территории вашего "государства".

В данной ситуации нужно смотреть глубже! Товарищу Пушилину глубоко всё равно на того бойца, который стоит в окопе. Всегда ближе свой карман. Вот и нет медицинской поддержки. Да и вообще никакой нет…

Так как же боевики добывают себе лекарство? Меняют еду на медикаменты.

Вот вам один из примеров. Боец 3 мсб пошёл в город с целым мешком банок тушёнки, чтобы потом поменять их на деньги. За пару дней до этого ему поставили диагноз – сахарный диабет и для поддержания жизнеспособности ему нужно ежедневно колоть инсулин. Но "руководству республики" на это абсолютно никак. Вы прекрасно понимаете, что это незапланированные затраты. И это касается не только боевиков, а и всех, кто живет на оккупированной территории и нуждается в специальных медикаментах.

Таких прецедентов очень много. Одни меняют еду на деньги, другие занимаются мародёрством для того, чтобы выжить.

Так и хочется обратиться к руководству фейкового "государства": если уж вы решили "существовать самостоятельно", то будьте добры обеспечьте своих "защитников". Население "ДНР" послушно наклонив голову платит налоги. Но почему-то эти деньги не попадают по назначению.

Поверьте, мирному населению всё равно кого "брать на вила", того боевика или одного из руководителя "ДНР". Им это всё надоело! С такими успехами, как это всё сейчас происходит, осталось недолго – вас просто пристрелят или вы сами "сыграете в ящик" от "русского мира".

Эй, вояка, услышь меня. Да и себя тоже… Ты никому не нужен! Жить или кормить червей, выбирать тебе!

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