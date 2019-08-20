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Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
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Вот как хорошо Россия лечит боевиков "ДНР"!

2.3т

"ДНР" столкнулась с очередной проблемой. В этот раз не "штыки", не деньги и даже не обеспечение. Все намного интересней, чем кажется на первый взгляд.

Испокон веков война влекла за собой большие потери как боевые, так и небоевые. Что касается "армии ДНР", то у нее огромные проблемы с боевиками – они сами себя доводят до "неработоспособного состояния", чтобы не находиться на передовых позициях.

Среди боевиков очень распространены следующие заболевания: нарушение мозгового кровообращения (инсульт), эпилепсия и другие пароксизмальные состояния, абсцессы, анаэробные инфекции и атеромы кожи.

Больницы в "ДНР"

Больницы в "ДНР"

Все эти заболевания связаны с злоупотреблением бадяжных алкогольных напитков. Также все прекрасно знают, что большинство заболеваний происходит от постоянных нервных срывов.

В связи со сложившийся ситуацией, глава "ДНР" Д.Пушилин обратился к своим русским смотрящим с просьбой о выделении специалистов – врачей в самые проблемные участки "алкореспублики", по профилю хирургии и неврологии.

Новости
Пушилин принял неприятное решение

Так, 17 августа текущего года в город Дебальцево прибыло 5 врачей из России. При этом приехавшие медики не занимаются лечением гражданских лиц. Также отмечается, что они интерны. Вывод из этого очень простой: они приехали для прохождения медицинской практики на людях.

Самое интересное даже не это. Как думаете, сколько погибнет от рук "недоврачей"? Все больше растет уверенность в том, что в результате "лечения", смертность среди боевиков вырастет, причем во время войны списать их вообще не составит больших проблем.

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Автор
Дмитрий Черкасов (блогер) Дмитрий Черкасов (блогер)
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса медики медицина
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Каталки - класні!!!
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Вимагаю збільшити кількість "екстернів" в тисячу разів!)))
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