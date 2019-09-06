Главная Новости
8 сентября • обновлено в 12:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
Блогер Все статьи автора

Пушилин придумал новую схему заработка на дончанах

17.6т

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области автомобилисты не могут ездить на авто с украинскими номерами: в случае остановки сотрудниками "ГАИ ДНР" автомобиль отправляют на штрафплощадку.

В таких случаях действия "гаишников" незаконные, потому что никакого приказа, распоряжения не было и не будет. А вот первый заместитель "министра внутренних дел ДНР" В.Козырев, под прикрытием Д.Пушилина, придумал схему, на которой они смогут неплохо заработать.

Так вот, по скромным подсчетам, за последние полгода они заработали около 1,5 миллиона рублей. И это все на законопослушных гражданах. И ладно, если бы на этом всё закончилось, но не тут-то было.

Скрин-шот

Скрин-шот

Несколько дней назад один человек пересекал блокпост "Еленовка" в сторону "ДНР". Так вот, как только житель Донецка пересек пункт пропуска таможенного контроля (ППТК), его сразу "принимают менты". Начинают проверять документы на авто, и задают вопрос: "А почему у тебя, мил человек, автомобиль не на ДНРовской регистрации?"

Новости
Террористы "ЛНР" запаниковали

Он в ответ: "Я семь месяцев назад поехал в Украину и купил там авто".

"Никого это не интересует. Ты должен был сразу приехать и поставить на местную регистрацию".

В результате этого бессмысленного разговора они заставили водителя дать им на лапу 1000 гривен. Если бы не дал, то машину забрали б на штраф-площадку.

И это один из примеров того как люди, которые занимают высокий пост в "ДНР", злоупотребляют служебным положением для заработка на обычных людях.

Вот вам ещё пример:

Скрин-шот

Скрин-шот

Это написала жительница Макеевки.

Вот вам доказательство того как, так называемые "народные избранники", наживаются на вас!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Дмитрий Черкасов (блогер) Дмитрий Черкасов (блогер)
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости ЛНР Новости России
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
7
28
Смешно
16
Интересно
18
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
До от оккупантов кроме притеснений и унижений и ждать нечего. Но почему не пишут о родной и заботливой Украине? Например о справках переселенца? Чтобы получать пенсию справка ВПЛ нужна обязательно, а для этого нужен адрес местного жителя, по которому прийдёт проверка УТСЗН и составит акт о проживании переселенца на основании которого будет выплачиваться пенсия. Стоит такой адрес 1000 (одну тысячу) грн каждые полгода и 100 грн сутки физического проживания. Ясно всем, что штуку гривен местный себе всю не оставляет, поэтому от привязки справки ВПЛ к пенсии никто не откажется, коррупционная схема как работала так и работает и будет работать. Существующих ВПЛ действительно перестали ходить и проверять, но для новых и возобновления выплат существующим проверку оставили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Таким силосом с.видомьё кормят почти шесть лет, а они причмокивая говорят давай ещё жги. Слова Лаврова надо в мрамор увековечить и записать первой статьёй в Украинскую Конституцию.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Andria Viktor
Andria Viktor
Лохи днр,лнр-обьединяйиесь!постулат коммунизма живёт и здравствует.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel