На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области автомобилисты не могут ездить на авто с украинскими номерами: в случае остановки сотрудниками "ГАИ ДНР" автомобиль отправляют на штрафплощадку.

В таких случаях действия "гаишников" незаконные, потому что никакого приказа, распоряжения не было и не будет. А вот первый заместитель "министра внутренних дел ДНР" В.Козырев, под прикрытием Д.Пушилина, придумал схему, на которой они смогут неплохо заработать.

Так вот, по скромным подсчетам, за последние полгода они заработали около 1,5 миллиона рублей. И это все на законопослушных гражданах. И ладно, если бы на этом всё закончилось, но не тут-то было.

Скрин-шот

Несколько дней назад один человек пересекал блокпост "Еленовка" в сторону "ДНР". Так вот, как только житель Донецка пересек пункт пропуска таможенного контроля (ППТК), его сразу "принимают менты". Начинают проверять документы на авто, и задают вопрос: "А почему у тебя, мил человек, автомобиль не на ДНРовской регистрации?"

Он в ответ: "Я семь месяцев назад поехал в Украину и купил там авто".

"Никого это не интересует. Ты должен был сразу приехать и поставить на местную регистрацию".

В результате этого бессмысленного разговора они заставили водителя дать им на лапу 1000 гривен. Если бы не дал, то машину забрали б на штраф-площадку.

И это один из примеров того как люди, которые занимают высокий пост в "ДНР", злоупотребляют служебным положением для заработка на обычных людях.

Вот вам ещё пример:

Скрин-шот

Это написала жительница Макеевки.

Вот вам доказательство того как, так называемые "народные избранники", наживаются на вас!

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