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Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
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В "ДНР" грядут большие изменения

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С каждым днём в "молодой республике ДНР" маразма всё больше. То происходит делёжка власти, то вскрываются тёмные схемы, то кто-то кого-то "хлопнет".

Даже "оборонка" не осталась в стороне... "Военный маразм ДНР" с каждым днём крепчает. Примером тому, служит "ажиотаж" набора в "ряды ополчения", про который в интернете написано сплошь и рядом. Да и еще много чего.

А сейчас, я расскажу о нововведениях, которые заставят вас задуматься о происходящем внутри "военной" жизни "республики".

Итак, с 25 августа текущего года, во все боевые части "НМ ДНР" и военные комиссариаты поступило распоряжение:

1. "Лица, покинувшие место предыдущей службы в "режиме СОЧ" (самовольное оставление части) на военную службу не принимаются;

2. "Если кто из "не граждан ДНР" решил посвятить себя службе в "НМ республики", спешите, с 15 сентября в "армию" будет прекращён приём лиц, которые не имеют паспорт "ДНР".

"Армия ДНР"

"Армия ДНР"

На этом интересное еще не закончилось. Начиная с 18 по 27 августа 2019 года, все военнослужащие ознакомились с приказом начальника управления "НМ ДНР", под роспись, согласно которому отныне: "передвижение в местах, где возможно минирование, будет происходить под личную ответственность бойца".

"Армия ДНР"

"Армия ДНР"

Прикольно! Даже непосвященный в военную тематику может понять написанное. То есть, если воин, не дай Бог, подорвётся на мине или растяжке во время боевых действий, то лечение и реабилитацию он будет оплачивать за свой счёт. Более того, это будет считаться "непроизводственной травмой".

Вот это я понимаю отношение к своим "защитникам"… Как думаете, сколько под вот такие "понятия" смогут "списать" тех, кто реально попал на растяжку или мину, даже при выполнении боевого задания? И как доказать, что был приказ идти вперед, а не просто "самоволка" или желание прогуляться по красивым местам? Да никак.

Интересно, понимают ли "защитники", что никому не нужны, что они просто жертвы правления "руководства республики"? Как оно прикажет, так они и сделают. И если "руководители" решат, что вы должны стоять с лопатами в окопах, то будете стоять.

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Сложно предположить, что будет дальше?! Наверное, ребята, вам пора уже сматывать свои удочки и бежать куда глаза глядят. Вы уже пройденный этап в истории.

Скоро страница истории, где было хоть что-то о "ДНР", перевернётся, и вернётся всё на круги своя. Как было до 2014 года. Только намного лучше.

Пришла пора и вам понять, что Донбасс – это Украина!

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Автор
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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса Новости России война
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