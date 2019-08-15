Деятельность главы "ДНР" Д.Пушилина с каждым днём всё больше и больше огорчает кураторов с России. За последние несколько месяцев, проверки в Донецке были трижды.

В одном из чатов Донецка было распространено следующее сообщение: "Если на крыльце известного всему Донецку секретного здания на утро курят слегка помятые девицы откровенной наружности, а тем временем в здание без конца подносят пакеты из ближайшего супермаркета — значит да. МММовцев опять проверяют на предмет злоупотребления властью и невыполнения элементарных функций, и, судя по горящему всю ночь свету, проверяют с усердием".

"Молодая республика" сама по себе – это убыточное понятие. В связи с этим, руководство затягивает поясок гражданам по самые уши, но воровать никто не перестает.

Крайняя схема, на которой Пушилину кинули "предъяву" - отмывание денег на строительстве "новой таможни" вдоль линии соприкосновения. Одним из таких примеров есть пункт пропуска таможенного контроля "Еленовка".

Заместитель "министра финансов ДНР" Наталия Пономаренко заявила, что на строительство одного пункта пропуска было выделено 50 млн рублей. Но сможете ли вы оценить строительство столь огромного масштаба?

Новости Донбасс обманули

Со слов того же "чинуши" стало известно, что на пункт пропуска "Еленовка" было потрачено всего лишь четверть от заявленной сумы. Остальные деньги были выведены в Россию на счета главы "ДНР" и его приближённых соратников. Также в этом году было запланировано строительство ещё несколько масштабных строек "государственного" значения.

В этом и есть вся сущность "Лёни Голубкова" – Дениса Пушилина. Всё время у него какие-то схемы, поэтому нельзя вывести из человека финансовую пирамиду, тем более, когда он при такой должности.

С ноября 2018 года Пушилиным было украдено более 100 млн рублей. Как вы думаете, что на эти деньги можно было сделать для "республики"? Он не думает о вас, ему главное наворовать побольше, потому что для него конец уже близок.

В РФ очень недовольны главой "ДНР". Суть не в том, что он делиться не поровну с кураторами, а в том, что население "молодой республики" начинает проявлять протестные настроения против "русского мира". Их можно понять: не за это они голосовали на "референдуме" в 2014 году.

Население стает всё беднее и беднее, а у руководящего звена с каждым днём "харя" всё больше и больше. Скоро нужно будет покупать за "бюджетные деньги" транспорт, чтобы они могли перемещаться по "республике".

Сколько вы еще сможете это терпеть?

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