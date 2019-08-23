Каждый врач давал клятву Гиппократа. Думаю, тут споров нет и вопросов возникнуть не должно.

И если весь текст знать не обязательно, то есть выдержки, суть которых должны быть известны всем. Вот, к примеру, несколько строк из клятвы: “Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигиеей и Панакеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно, и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому… ”.

Так вот, несколько дней назад, по просьбе главы "ДНР", в г.Дебальцево прибыло пять врачей из России. Сама по себе, как оказалось, "республика" не в состоянии лечить всех своих больных "защитников". Но, как было раньше сказано, прибыли не совсем врачи, а интерны для проведения экспериментов над "пушечным мясом".

Переписка в "ДНР"

Никто и не думал, что проверить данные можно будет так быстро, но... 20 августа недалеко от города Углегорск, под Дебальцево, произошел конфликт между боевиками. Причиной которому, стало уже привычное тут распитие бодяжного спиртного. В результате перепалки один из защитников взял в руки Макарова и высадил обойму в двоих своих собутыльников.

Как думаете, куда раненых повезли? Правильно, в ближайшую больницу к месту происшествия. Сотрудник больницы, который принимал раненых сказал, что шанс на жизнь у них большой. С одной стороны, это обнадёжило, а с другой – операции будут проводить… интерны.

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Так вот, операцию проводили новоприбывшие врачи, при этом в операционную больше никого не допустили. Через несколько часов один из них вышел и сказал, что они сделали все возможное, но...

Странности продолжились и после того, как отказались отдать тела родным, а вместо этого отправили в морг и позже сожгли.

Почему не отдать тела родным? Что там сделали такое, что нельзя показать или допустить утечку информации?

Вряд ли кто-то, кроме тех, кто присутствовал непосредственно там (операционная, морг), сможет что-то даже предположить. В общем, матушка-Рассия всегда готова помочь, обращайтесь…

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