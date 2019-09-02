Ситуация, которая стремительно развивается в "ДНР", оставляет желать лучшего. Вроде как руководство "республики" сделало для людей всё: организовало праздники, помянуло "героя" Захарченко, памятник ему поставило нерукотворный, даже в честь него целую площадь назвали.

Только это всё пыль по сравнению с тем, как оно затянуло "поясок" для людей. Поднятие тарифов ЖКХ, некачественные продукты из России и многое другое, от чего людям становится "лучше жить". На фоне всего этого рейтинги главы "ДНР" Д.Пушилина падают стремительно вниз.

Только вот стало известно, что президент России В.Путин отправил в "ДНР" три группы спецназа ГРУ из состава третьей отдельной гвардейской бригады специального назначения — Центрального военного округа. (г.Тольятти). А точнее с 330-го отдельного отряда специального назначения (330 ооСпН 2-й батальон, воинская часть 33473).

Денис Пушилин и Александр Захарченко 24 канал

Для вашего осведомления расскажу о них пару слов.

Основными и приоритетными задачами этого подразделения являются: выявление, пресечение диверсий, организация проведения мероприятий по охране лиц и объектов особой важности, защита и доставка спецгрузов, обеспечение общей безопасности в рамках компетенции.

Сразу напрашивается вопрос: зачем?

Так вот, этот скромный подарок предназначен для главы "республики" Д.Пушилина. Из этого можно сделать маленький вывод, что "мать городов русских" не спешит оставлять в покое украинский Донбасс.

Планы матушки рассии настолько непредсказуемые, что она сама может их не знать сегодня о том, что будет делать завтра. И это уже вполне нормальное явление.

Но одно уже можно сказать, что Пушилин сильно переживает за свою "шкуру". Жизнь у него реально как-то подвисла и неизвестно спасет его спецназ или нет.

Зато можно ожидать появления в Донецке еще одной площади, которую назовут в честь другого "хероя".

Вопрос исключительно времени и того, при каких обстоятельствах всё произойдёт…

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