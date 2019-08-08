Проблема "ДНР" в том, что её "руководители" соврали однажды тем людям, которые повелись на русский мир. Сказка, которую рассказывают с 2014-го года уже настолько надоела, что люди готовы задушить тех, кто еще хоть раз заикнётся об этом. Примером этого есть "героическая смерть" предшественника Пушилина – товарисча Захарченко.

С каждым днём, ситуация которая сложилась вокруг главы "ДНР" ухудшается. Об этом говорят даже те, кто когда-то хотел "русского мира" и "ненавидел Украину". Дело в том, что когда идешь против системы, то продолжительность жизни сокращается в разы.

Вы наверняка слышали, что с началом войны на Донбассе со стороны молодой "республики", были освобождены заключенные которые согласились воевать за "ДыНыРы". Ну вот, уже многих забрала "земля", но есть зеки, которые остались в живых. Им, как и вам, обещали золотые горы, беззаботную жизнь, а вдобавок чистое прошлое.

Почему-то, обманув вас, руководители отделались легким испугом. А вот от человека, который отмотал несколько лет на зоне, с ним шутки плохи. Если что-то пообещал, будь добр разбейся и сделай, в противном случае "сыграешь в ящик".

Вот и похожая ситуация сложилась с Денисом Пушилиным. Но, вместо того чтобы выполнить обещанное, он объявил о начале отбора лучших "головорезов" из "1 АК" в спецподразделение 3 ОбСпН "ДНР" (отдельный батальон специального назначения, который дислоцируется в г.Донецк).

По его словам, самое "элитное" подразделение в "республике", самая высокая зарплата 50-60 тысяч рублей и самое интересное, работа в гражданской форме одежды. Я надеюсь, вы догадались с чем это все связано? Правильно, личная охрана "главаря". Если человек поднимает зарплаты в "МВД", набирает себе личную охрану, он наверняка переживает за свою жизнь.

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Но только вот ещё вопрос, где он будет брать на это всё деньги? Это ожидание не заставит вас долго ждать. Уже есть проекты приказов по "республике" о введении моратория на украинские продукты и наказание за всё что имеет принадлежность к Украине. Если это сказать по-простому, то будет происходить сшибание бабла за всё, что не по "республиканским понятиям".

А вот простым людям придётся нелегко. Как по мне, стоит уже задуматься над своим будущим. Проще вам жить не будет, а вот усложнят вам жизнь уже завтра. Ты именно то звено, от которого все зависит! Не живи в рабстве, ты свободен и способен выбирать, только сделай в этот раз правильный выбор.

Ты – будущее Украины!

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