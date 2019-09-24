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24 сентября • обновлено в 12:47
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Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
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Как террористы скрывают свои преступления на Донбассе

1.5т

С каждым днем у террористов и в "ЛНР", и в "ДНР" маразма всё больше и больше. Помимо добровольно-принудительного порядка оформления паспорта и искусственного геноцида пенсионеров нужно еще и скрыть свои преступления, совершённые против остальных людей.

Основные нарушения каких-либо существующих в мире принципов были совершены боевиками – так называемыми "освободителями народа Донбасса", за все 5 лет их "правления". Мародёрство, убийства мирного населения, преследование за проукраинскую позицию и много другого.

Сейчас оккупационная власть осознала, что нужно прятать следы своих преступлений, а то и пожизненного заключения для них будет маловато. И поэтому они додумались до такого, что здоровому человеку в голову никогда не придет...

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Руководство "ЛНР" умышленно увеличивает количество мирных жителей, погибших в результате боевых действий на Востоке Украины. Так, 20 сентября 2019 года городской отдел полиции населенного пункта Первомайск подготовил список погибших мирных жителей города, в который включены лица, умершие естественной смертью, а также те, которые там вообще не проживали. Вот, к примеру, яркое тому подтверждение – такие граждане, как Ефимчук Елена Андреевна, Максименко Сергей, Ищенко, Маркин, которые умерли естественной смертью, в списке указали как погибших "в результате артиллерийского или авиационного обстрела".

Все прекрасно понимают, что всё это не просто так. Цель террористов известна уже давно. И то, что они заставляют всех своих псов оформлять паспорта РФ, и то что безнаказанным не останется никто.

А вот что касается основного "героя", то в первую очередь Россия пытается себя обезопасить от международного трибунала за все, что натворила на Востоке Украины. И, конечно, не обойдётся и без попыток обвинить Украину в том, что это якобы именно она виновата, что столько много людей погибло в результате ее "агрессии".

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Автор
Дмитрий Черкасов (блогер) Дмитрий Черкасов (блогер)
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНР Новости Донбасса Новости ЛНР ДНР террористы "ДНР" Новости России
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