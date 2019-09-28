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28 сентября • обновлено в 20:24
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Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
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"ДНР" решила дотянуться до Москвы

21.5т

"Русский мир" создал не самые лучшие условия для развития местного населения "ДНР". Ситуация, которая сложилась вокруг социального аспекта, оставляет ожидать лучшего.

В связи с этим, лично с подачи главаря "ДНР" Дениса Пушилина, запустили проект "Опора ДНР". Этот проект, определяет условия принятия на работу на "государственные" предприятия. Но никто не забыл, что одним из самых важных условий является наличие паспорт "ДНР".

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

"ДНР"

Так вот, руководство "республики" надеялось, что желающих будет хоть отбавляй, но не так-то было. В результате чего набор или возможность получить работу в "государстве" продлили до 30.09.2019 года.

Самое интересное то, что каждый гражданин определённого возраста в "ДНР" на контроле. В следствии этого, определённой категории пришли смс-сообщения о продлении набора.

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Вам это ничего не напоминает? Да, так и есть, в России точно также за всеми следит ФСБ. И до чего это довело? Сплошь и рядом безработица и алкоголизм, не берем во внимание Москву и Санкт-Петербург. Донецку до столицы РФ как до Магадана пешком.

Люди думайте над тем, куда вы идёте. Не лезьте туда, где не знаете дна… А "ДНР" – это болото…

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Автор
Дмитрий Черкасов (блогер) Дмитрий Черкасов (блогер)
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости России выдача паспортов в Донецке паспорт
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Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Белобилетник, не истери...это Москва приближается к Республикам...
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Ukr Igore
Ukr Igore
Дегтяренко Светлана,? Свєта ...де твоя дієта?
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
"Сплошь и рядом безработица и алкоголизм,", интересно, почему алкаши так любят свой порок приписывать другим? Украина одна из первых в мире по объемам потребления алкоголя. Обозреватель В Украине могут ввести "сухой закон": когда и почему 13 августа 2018
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Южный Гарик, википедия что ли, где за 2018 год указаны данные 2016 года, да еще криво посчитанные?
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Южный Гарик
Южный Гарик
Ярошенко Андрей, среди 25 стран Европы, Россия на 24 месте по употреблению алкоголя, это данные ВОЗ на декабрь 18, пруф не приводу, думаю руки не кривые, сам найдешь...
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