Для украинцев в самолетах вводят новые правила: в МАУ озвучили список

После возобновления Украиной авиасообщения с другими странами в самолетах будут действовать определенные правила.

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Как сообщил на брифинге президента авиакомпании МАУ Евгений Дыхне, были изменены инструкции для экипажей самолетов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Какие правила будут действовать в самолетах

"К тем функциям, которые у них были, добавилась очень важная функция – следить за ситуацией на борту с точки зрения возможной передачи инфекции", – отметил он.

По словам Дыхне, стюардессы и стюарды обязаны будут регулировать перемещение пассажиров на борту, пытаться избежать скопления людей возле туалетов, а также следить за тем, чтобы пассажиры носили маски.

Он добавил, что на борту не будет журналов и бумажной продукции, питание будет подаваться в упакованном виде, а расчет будет происходить только с помощью банковской карты.

"Важный момент: авиакомпания не продает последний ряд в самолете. Мы его резервируем под случай, когда у кого-то из пассажиров будет ухудшение физического состояния, которое, по мнению нашего экипажа, может нести риски для окружающих", – подчеркнул президент МАУ.

При этом он заявил, что циркуляция воздуха в самолете происходит таким образом, что практически исключает задержку вирусных частиц в салоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания международных рейсов.

В аэропорту "Борисполь" запланировано 15 регулярных рейсов в сутки.

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