Для украинцев открылись еще две страны: теперь их 25. Список

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, в которые могут въезжать украинцы, возросло до 25.

Как он рассказал на брифинге во вторник, 14 июня, в список доступных стран добавились еще две: Ливан и Багамские острова.

"На прошлом брифинге я объявил 23 страны, в которые могут поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские острова. Согласен, очень отдаленная точка, хотя и привлекательная для туризма, и Ливан – менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересная и красивая", – рассказал Кулеба.

Еще 23 страны, которые включают те, куда требуется виза и те, где действуют определенные карантинные ограничения, это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.

Кулеба также напомнил о запуске интерактивной карты, где можно проверить условия въезда или транзитного проезда.

Кроме того, он рассказал, что изменился рейтинг самых популярных стран. На первом месте, по количеству просмотров на сайте МИД о путешествиях, сейчас Венгрия. На втором – Турция, на третьем – Россия. Далее Польша и Германия. На последнем месте Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Согласно списку, из тех стран, куда могут улететь украинцы, "красными" остаются Албания, Черногория и Египет.